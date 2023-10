WWE Fastlane 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Altra tappa transitoria per la WWE, che propone uno show estremamente asciutto in termini di numero di match, puntando principalmente sulla conclusione della faida tra Rollins e Nakamura, oltre al ritorno di John Cena, ancora oggi una delle superstar più magnetiche del panorama mondiale. Saranno bastati questi due traini per proporre uno show appassionante? Brace yourselves guys, let’s begin! I I TAG TEAM MATCH Finn Balor & Damian Priest (c) vs Cody Rhodes & Jey Uso for the Undisputed WWE Tag Team Championship (20:44) Ho come l’impressione che tutta questa storyline che vede contrapposti il Judgement Day a Cody e Jey sia un’ampia parentesi graffa verso varie storie che andranno a dipanarsi di qui a breve. La vittoria dei Titoli di Coppia da parte di questo neo costituito due da un lato mi disturba abbastanza, in quanto dopo qualche anno di regni da parte di tag ...