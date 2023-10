WWE | Brian Pillman Jr si presenta e rinuncia al suo cognome | sarà Lexis King!

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)Jr si è finalmenteto al WWE Universe, rivelandosi nell’ultimo episodio di NXT tramite un nuovo video. Il figlio del leggendario e compiantoha però deciso di tagliare i suoi rapporti con il passato, abbandonando il suo nome endosi comeKing. Una scelta che, per bocca dello stesso ex AEW, è dovuta al fatto che “suo padre è morto quando aveva solamente quattro anni”, affermando di voler rapre il nome (King) della figura paterna che l’ha davvero cresciuto.ha poi affermato di non voler essere ricordato come il “figlio di” e non di non voler essere néné Jr, costruendo la sua carriera senza il fardello di quel ...

