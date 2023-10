WTA Zhengzhou | Jasmine Paolini annulla 4 match-point e batte Garcia in rimonta!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Una vittoria significativa per. La toscana (n.31 del mondo) si è tolta la soddisfazione dire la n.10 del ranking, Caroline, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 in 2 ore e 19 minuti di partita.ha dimostrato ancora una volta le sue grandi qualità di lottatrice,ndo ben quattro, di cui tre consecutivi, completando una rimonta fantastica ai danni di una giocatrice di livello assoluto. Si tratta del terzo successo in carriera contro una tennista facente parte della top-10. Quarto quarto di finale nel circuito WTA in stagione perche nel prossimo turno giocherà contro la vincente tra la russa Liudmila Samsonova e la tedesca Laura Siegemund. Nel primo set...