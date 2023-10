Wta Zhengzhou 2023 | straordinaria Paolini | annulla 4 mp | batte la n°10 Garcia e vola ai quarti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È una splendida Jasminequella che illuminae conquista idi finale del WTA 500 in corso di svolgimento in Cina. La tennisca toscana, fresca di best ranking alla posizione n°31, prosegue la sua splendida seconda parte di stagione e per la terza volta in carriera si concede il lusso di sconfiggere una top-10. E lo fa riuscendo a prevalere nella lotta,ndo ben 4 match points di cui 3 consecutivi, nella sfida contro Carolineconclusasi con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 in 2h e 19? di gioco. Dopo gli ottavi di finale di finale a Montreal e ia Cincinnati in estate, più gli ottavi raggiunti anche la scorsa settimana a Pechino con una bella partita contro la n°1 Sabalenka, arriva un’altra conferma del salto di qualità messo a segno da parte ...