Wta Zhengzhou 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 12 ottobre con Bronzetti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nella giornata di domani,12, si giocheranno gli ottavi di finale del Wta 500 di. In campo anche, che se la vedrà con la testa di serie numero 4 Jabeur nel secondo match sul centrale. Aprirà illa sfida tra la numero 11 del seeding Samsonova e la tedesca Siegemund. Ecco ilcompleto della giornata. CENTRE COURT ore 9:00 (11) Samsonova vs Siegemund a seguire (4) Jabeur vsa seguire (8) Kasatkina vs Bai a seguire (7) Krejcikova vs Martic SportFace.

L'azzurra batte la top ten francese in tre set annullando 4 match - ball ROMA - Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale allo "Open" (500 - montepremi 780.637 dollari), torneo che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center nella capitale della provincia di Henan, in Cina. La tennista ...

WTA Zhengzhou: Zvonareva che sorpresa! A Vera il derby generazionale con Kudermetova Ubitennis

L'azzurra batte la top ten francese in tre set annullando 4 match-ball ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale allo "Zhengzhou Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 ...Una vittoria significativa per Jasmine Paolini. La toscana (n.31 del mondo) si è tolta la soddisfazione di battere la n.10 del ranking, Caroline Garcia, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 in 2 ore e 19 m ...