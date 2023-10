WTA Zhengzhou 2023 | Paolini e Zheng sovvertono i pronostici | avanti anche Tsurenko e Kalinina

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Si è chiusa la giornata che apre gli ottavi di finale al torneo WTA 500 di, in Cina. Importanti le soddisfazioni in chiave italiana, in virtù del successo di Jasminein rimonta su Caroline Garcia; quello sulla francese è uno dei risultati più importanti della carriera della toscana, visto il valore della giocatrice. Nella stessa parte bassa del tabellone c’è un altro pronostico sovvertito. Si tratta di quello che riguarda Qinwen, che nel match più importante di giornata riesce a superare per 7-6(2) 6-3 la greca Maria Sakkari, che ferma così la sua rincorsa alla decima finale in carriera. WTA, Jasmineannulla 4 match-point e batte Garcia in rimonta! Giornata molto ucraina, inoltre, in terra cinese,in ...

Dopo l'exploit di Jasmine Paolini, anche Lucia Bronzetti punta ai quarti di finale allo "Open" (500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center nella capitale della provincia di Henan, in Cina. Il torneo è ...

ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale allo "Zhengzhou Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 ...