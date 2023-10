WTA Hong Kong 2023 | risultati 11 ottobre | Anna Blinkova e Katerina Siniakova sono già ai quarti

Nella giornata di domani, giovedì 12 ottobre, si giocheranno gli ottavi del250 diKong. In campo Martina Trevisan, testa di serie numero 6, che aprirà il programma sul campo 1 contro Frech. In tabellone anche le teste di serie 2 e 4, Haddad Maia e Wang, che ...

WTA Hong Kong, domani Trevisan-Bucsa live alle 9 SuperTennis

WTA Hong Kong Day 3 Predictions Including Daria Saville vs Elise Mertens lastwordonsports.com

Local favorite Zheng Qinwen recorded a 7-6 (2), 6-3 win over third-seeded Maria Sakkari of Greece on Wednesday to advance to the quarterfinals of the Zhengzhou Open in China. Zheng dispatched Sakkari ...La brasiliana impiega tre set e due tie-break per battere la bielorussa. Ottima prova per la numero 3 del seeding contro la ex numero 20 WTA ...