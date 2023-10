Wta di Whengzhou | Jasmine Paolini batte la Garcia e vola ai quarti di finale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)– In attesa delle gare al Billie Jean King Cup, del mese di novembre,continua a macinare vittorie e ad arricchire un periodo luminoso nel tennis mondiale. L’Azzurrala francese Carolinenel Torneo della Wta diaidi. La tennista italiana si impone per 3-6 6-4 7-5 sull’avversaria, numero 10 del ranking mondiale. Nel prossimo turno affronterà la vincente tra la russa Liudmilla Samsonova (16 Wta) e la tedesca Laura Siegmunde per l’accesso alla semi. (foto@fitp.it/GiampieroSposito) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

Wta di Whengzhou, Jasmine Paolini batte la Garcia e vola ai quarti ... Il Faro online

Tennis: Zhengzhou Wta, Paolini batte Garcia e vola ai quarti Agenzia ANSA

Si è chiusa la giornata che apre gli ottavi di finale al torneo WTA 500 di Zhengzhou, in Cina. Importanti le soddisfazioni in chiave italiana, in virtù del successo di Jasmine Paolini in rimonta su ...Local favorite Zheng Qinwen recorded a 7-6 (2), 6-3 win over third-seeded Maria Sakkari of Greece on Wednesday to advance to the quarterfinals of the Zhengzhou Open in China.Zheng dispatched Sakkari ...