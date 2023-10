World invasion | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 11 ottobre 2023): trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il, pellicola del 2011 diretta da Jonathan Liebesman. Protagonisti sono Michelle Rodriguez e Aaron Eckhart. Di seguito tutte le informazioni. Trama Ilricostruisce i fatti della battaglia di Los Angeles sullo sfondo di una apocalitticae di alieni.ha inizio nell’agosto del 2011, quando cominciano a scagliarsi sulla Terra degli strani meteoriti: si tratta in realtà di navicelle con all’interno extraterrestri. Così, vista la gravità della situazione, intervengono immediatamente i marines di Camp Pendleton, preoccupandosi di far evacuare le persone prima ...

In tv, invece, è stato visto in Supernatural e Brave New. A breve, invece, si unirà ad ...la serie dovrebbe supportare il lancio del film Armor Wars con Don Cheadle (riapparso in Secret...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 11 ottobre la Repubblica