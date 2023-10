Will Smith e la moglie Jada Pinkett | «Siamo separati da sette anni | ma non abbiamo ancora deciso se divorziare»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’attrice, presentando il suo memoir Worthy, rivela che dal 2016 lei e il marito hanno preso strade diverse, «ma per adesso niente divorzio». Durante la notte degli Oscar 2022, quando lui ha colpito Chris Rock, non stavano quindi più insieme: «Eravamo lì come famiglia. Lo schiaffo? Pensavo fosse una scenetta»