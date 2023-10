Wanna Marchi confessa | “Ecco quanto prendo di pensione”

Belve - Wanna Marchi rivela di non aver apprezzato l’intervista a Raoul Bova - Wanna Marchi, dopo la fine di Belve, ha rivelato di non aver apprezza l'intervista a Raoul Bova e Patty Pravo L'articolo Belve, Wanna Marchi rivela di non aver apprezzato l’intervista a Raoul Bova proviene da Novella 2000. ()