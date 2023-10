Wanda Nara a Ballando con le stelle | ' La verità sulla mia malattia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA - Non è il miglior periodo della sua vita, eppuresta trovando la forza per reagire e per mettersi ancora una volta alla prova. La showgirl sudamericana - in un'intervista rilasciata ...

ROMA - Non è il miglior periodo della sua vita, eppuresta trovando la forza per reagire e per mettersi ancora una volta alla prova. La showgirl sudamericana - in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi - racconta la sua vita a tutto tondo ...

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: “Ci vado per mostrare che sono invincibile, nonostante la malattia& OGGI

Wanda Nara, la reazione del figlio alla notizia sulla malattia e le notizie dall'Argentina Virgilio Sport

Wanda Nara, dopo esser stata corteggiata per diversi anni da Milly Carlucci, alla fine ha deciso di assecondare i desideri della produzione: parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le ...Approfittando della seconda sosta dedicata alle nazionali, Wanda Nara e Mauro Icardi sono volati in Argentina per incontrare Valentino, frutto del matrimonio con Maxi Lopez.