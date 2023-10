Vueling nel mirino dell' Antitrust | ' Tariffazione dei bagagli poco chiara'

Prosegue la stretta dell'Antitrust sulle compagnie aeree low cost. A finiremirino del Garante è laAirlines: il procedimento riguarda le modalità di determinazione del prezzo dei servizi aggiuntivi a pagamento per il bagaglio a mano. Secondo l'Antitrust, il ...

L’Antitrust mette Vueling nel mirino: “Prezzi differenziati in base al telefonino di chi compra il volo” la Repubblica

Vueling e Ryanair, perché l'Antitrust le ha messe nel mirino WIRED Italia

Secondo l’Antitrust, il sistema di tariffazione di Vueling non permette di determinare in anticipo il prezzo del servizio di bagaglio a mano in quanto varia sulla base di diversi fattori.Istruttoria nei confronti di Vueling L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vuole fare luce nei confronti della società attiva nel mercato del ...