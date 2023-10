Voli sospesi all’aeroporto di Londra dopo un vasto incendio nel parcheggio del terminal

Curiosità: SkyAlps è una compagnia aerea regionale italiana con sede a Bolzano e con hub all'aeroporto di Bolzano. È la prima compagnia aerea a riprendere i voli di linea dall'aeroporto di Bolzano dopo che Darwin Airline ha sospeso i voli Bolzano-Roma nel 2015. SkyAlps opera principalmente voli leisure con l'obiettivo di portare più turisti in Alto Adige.

Voli sospesi e assicurazioni: cosa sapere sui viaggi in Israele in ... Euronews Italiano

Israele Hamas, caos nei cieli: voli cancellati per Tel Aviv, le compagnie che hanno sospeso le tratte ilmessaggero.it

Le compagnie aeree che hanno voli sospesi o cancellati per la guerra in Israele: aggiornamenti dall'aeroporto, contatti per chi deve viaggiare e rimborsi ...L'aeroporto londinese di Luton ha sospeso tutti i voli fino alle 12 (le 13 in Italia) a causa di un "grave incendio" che ha provocato il crollo parziale di uno dei parcheggi. Lo scalo, che è servito d ...