(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’assemblea ALuiss, ente promotore dell’Università Luiss Guido Carli, composto da Confindustria e Confindustria Servizi Spa, nomina i nuovi componenti il consiglio d’amministrazione. L’organismo eleggee viceesecutivo, rispettivamente nelle persone die Barbare Beltrame Giacomello, attuali vicepresidenti nazionali di Confindustria, che entrano a far parte del Cda della Luiss.designato dell’università è Luigi Gubitosi, che succede a Vincenzo Boccia. Entrano nel consiglio d’amministrazione dell’ateneo Giuliano Amato, Luigi Carbone, Monica Maggioni, Paolo Magri, Antonino Mattarella e Andrea Zoppini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sud Invest. Vito Grassi (Confindustria) : “ZES funziona - dare continuità per attrarre investitori”

Il presidente e vicepresidente esecutivo saranno invecee Barbara Beltrame Giacomello , attuali vicepresidenti nazionali di Confindustria. Luigi Gubitosi è nato il 22 maggio 1961 a Napoli.

Vito Grassi è il nuovo presidente dell'ALuiss - Ildenaro.it Il Denaro

Luigi Gubitosi è il nuovo presidente della Luiss The Watcher Post

Torna alla home X1 / 29 Previous Next Luigi Gubitosi alla presidenza dell’Università Luiss. Le foto 09/10/2023 Sarà Luigi Gubitosi a presiedere l’ateneo romano. L’assemblea ALuiss, ente promotore dell ...Alla fine il presidente della Confindustria Carlo Bonomi deve rinunciare alla guida dell’ateneo delle confederazione perché non in possesso della laurea. Il consiglio della ALuiss lo stesso Consiglio ...