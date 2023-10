Viterbo. Si ribalta con il trattore Emilio De Nicola morto schiacciato

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tragico incidente aDesi èto con iled è. È successo a Grotte Santo Stefano, in strada Vallebona.De, 82 anni, mentre si stava recando presso un terreno di sua proprietà si èto con ilcon rimorchio che stava conducendo in un tratto di strada nelle vicinanze di una curva. PerDenon c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne la morte. I Vigili del Fuoco hanno rimesso sulla carreggiata ile recuperato la salma dell’uomo di 82 anni. Presenti anche la polizia locale e i carabinieri per i rilievi di legge.

