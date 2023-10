Visita a sorpresa di Zelensky a Bruxelles | «La guerra è nella fase finale | la più dura»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «Ladella Russia contro l’Ucraina è, che potrebbe essere la più, ma attualmente è difficile prevedere la fine delle ostilità». A dirlo è – in un’intervista alla tv rumena Digi24 – Volodymyr. Oggi, 11 ottobre, il presidente ucraino si trova aper una, dettata – a quanto apprende l’Ansa – dalla necessità di discutere del sostegno militare dei Paesi europei all’esercito di Kiev. Tra gli incontri in programma c’è sicuramente quello con il premier belga Alexander De Croo, ma non solo lui. Oggi aè prevista infatti la riunione dei ministri della Difesa della Nato, presieduta dal segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg. La ...