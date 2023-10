Vip offre una cifra shock per una notte con Alisha Lehmann | la risposta piccante | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lunghi capelli biondi, sguardo ammaliante e fisico da urlo,è considerata una delle calciatrici più belle al mondo. La giovane svizzera vanta oltre 15 milioni di follower e una popolarità social che supera addirittura quella del connazionale Roger Federer. La calciatrice dell’Aston Villa femminile ha spesso fatto girare la testa ai colleghi, come si evince dalle relazioni avute con Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa maschile, e Ramona Bachmann, compagna di squadra in Nazionale. E a quanto pare non solo a loro. Un vip le avrebbe offerto unaclamorosa pur di passare unadi passione insieme. La stessa calciatrice ha rivelato i dettagli di questa proposta indecente al podcast “Dir Tea Talk”, condotto dall’artista tedesca Shirin David. Leggi ...