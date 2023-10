Viola | la nuova app per sentirsi al sicuro in strada

Leggi su tpi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lapuò rappresentare paura, insicurezza, ansia, violenza, solitudine. Quante volte tornando a casa di notte ci siamo voltate per vedere se qualcuno ci stesse seguendo? Quante volte ci siamo dette “scrivimi quando torni a casa”, o siamo corse in macchina uscendo tardi dal lavoro? Quanta preoccupazione abbiamo per le nostre figlie che escono di sera o che vanno a vivere all’estero? Quanti viaggi non abbiamo fatto per la paura di viaggiare da sole e di essere aggredite e molestate? Su idea di Laura De Dilectis, nasce con DonneXma si concretizza con: è il servizio di video accompagnamento h24 per supportare chiunque non si senta alin. Previene gli approcci indesiderati. Allontana eventuali aggressori. Il servizio di videochiamata è fornito da volontari accuratamente ...