Protagonisti della vicenda, avvenuta l'11 agosto scorso a(nelSardegna), un operaio di 28 anni e un allevatore di 32. I due sono stati denunciati dai carabinieri per maltrattamenti di ...

Villaputzu (Sud Sardegna), trascinano asina col fuoristrada e filmano: denunciati TGCOM

Con Vento di Sardegna Andrea Mura riparte per il giro del mondo Agenzia ANSA

Hanno legato una corda attorno al collo dell’asina che non voleva spostarsi dal luogo in cui aveva partorito e l’hanno trascinata via per 30 metri usando un fuoristrada. Non paghi, hanno filmato l’azi ...Hanno legato una corda attorno al collo dell’asina che non voleva spostarsi dal luogo in cui aveva partorito e l’hanno trascinata via per 30 metri usando un fuoristrada. Non paghi, hanno filmato l’azi ...