Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)DELL’11 OTTOBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE E’ SOSPESA NELLA TRATTA DI TORRICOLA A CAUSA DI GUASTO TECNICO, E TRA FONDI E MONTE SAN BIAGIO PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA; I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELNI. E VENIAMO ALLE NOTIZIE DI VIABILITA’ INIZIANDO DALLA A12, DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTA SEVERA IN DIREZIONE; SEMPRE SULLA A12 SEGNALATO ANCHE UN INCENDIO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN ...