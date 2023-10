Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)DELL’11 OTTOBREORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 12+000; AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA TORRICELLI INFERIORE E SAN GIORGIO A LIRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SUL POSTO; CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA-FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA NEI DUE ...