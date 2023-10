Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)DELL’11 OTTOBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN CAMION IN PANNE AL KM 12+800 CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE SUD; RIPERCUSSIONI IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA, PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CODE ANCHE IN ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA BRACCIANESE, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA IN ENTRAMBE ...