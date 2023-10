Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

DEL 11 OTTOBREORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL'ALTEZZA DI SPINACETO IN IDREZIONESUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALTEZZA APPIA MENTRE IN INTERNA BREVI CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA INFINE SULLA CASSIA SEGNALAIAMO CODE A TRATTI TRA L'OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE, PER CONSENTIRE I CANTIERI SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO, SONO ALLE ORE 21.00 POI BUS SOTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA' È TUTTO, A PIU' TARDI