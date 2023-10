Via libera dal Parlamento allo scostamento di bilancio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – La Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nadef e la richiesta didida 3,2 miliardi nel 2023 e 15,7 miliardi nel 2024 con 224 voti favorevoli e 127 contrari. Anche il Senato ha dato viacon 111 voti favorevoli e 69 contrari. All'interno di questo tetto, pari0,7% del Pil si muoverà la manovra finanziaria per il 2024 secondo le indicazioni fornite dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alle Commissioni.La manovra ha come caposaldo la crescita del Pil (0,8% nel 2023, poi per arrivare all'1,4% nel 2025 e scendere all'1% nel 2026).Ovviamente la variabilità del quadro internazionale rischia di far saltare queste stime imponendo aggiustamenti che potrebbero essere dolorosi. Stesso discorso per il deficit. ...