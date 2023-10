Via i soldi alla Palestina Anzi no | cosa c' è dietro l' ultima ipocrisia della Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Qualcuno a Bruxelles si aspettava che il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas spendesse qualche fatiparola di biasimo nei confronti degli assassini di Hamas. O per meglio dire ci sperava, perché così sarebbe stato più facile giustificare quel fiume di denaro che annualmente la Ue invia inper motivi, dicono, umanitari, nella speranza che un giorno l'Autorità si trasformi in uno Stato palestinese democratico. Speranza vana ovviamente, tanto che Abbas ribaltando la realtà, dicendo cioè che il popolo palestinese ha il diritto di difendersi contro i «crimini e le violazioni israeliane nel complessomoschea di Al-Aqsa e nei territori palestinesi», ha preso di fatto, e come era ovvio aspettarsi, le parti di Hamas. Solo degli sprovveduti, o politicamente prevenuti, avrebbero potuto aspettarsi il contrario. ...