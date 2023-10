Via Capo Passero | smantellata piazza di spaccio da 240mila euro al giorno | i nomi degli arrestati – VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pubblicato il 11 Ottobre, 2023 Alle prime ore di questa mattina, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, oltre duecento militari del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, supportati dai reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia”, Squadrone Eliportato “Cacciatori” Sicilia, Nucleo Elicotteri, Nucleo Cinofili), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, nei confronti di 41 soggetti indagati, con differenti profili di responsabilità, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal “metodo mafioso” e dalla finalità di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, nonché per acquisto e detenzione di sostanze ...