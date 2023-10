Verstappen non bada a spese | dal jet milionario al bolide da collezione

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), ecco come il tre volte campione del mondo di F1 spende il denaro che guadagna: dal jet personalizzato all’auto di James Bond. Mancano ancora cinque gare, perché la stagione possa dirsi ufficialmente conclusa, ma ormai les jeux sont faits. Maxha già messo fine ai giochi e conquistato il suo terzo Mondiale di F1, dominando incontrastato e collezionando una serie di vittorie veramente impressionante. InstagramHa tagliato il traguardo per primo in 13 dei Gran Premi dell’anno e in 2 gare Sprint, ragion per cui non ha davvero lasciato scampo ai suoi avversari. Può quindi godersi, adesso, la gloria derivante da questo trionfo. L’ennesimo in un’era di cui è stato protagonista assoluto. Gongola lui e gongola pure la sua dolce metà, Kelly Piquet, il cui profilo social si è vestito a festa in onore del terzo successo del ...