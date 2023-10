... giocando titolare nel pesante ko contro l'Inter, oltre che cone Lazio. Qualche minuto, poi,..., occhi puntati in Francia per il nuovo difensore: da Esteve a TheateNel frattempo ilè ...

Verona-Milan Femminile: segui la diretta della sfida | PM NEWS Pianeta Milan

Coppa Italia Femminile, il programma degli ottavi: oggi alle 15 Verona-Milan Milan News

Dopo la sosta per le Nazionali il Milan sarà atteso da tre super sfide ravvicinate contro la Juventus e il Napoli in campionato e contro il Paris Saint-Germain in Champions… Leggi ...Il Verona ha intenzione di rinnovare il contratto di Isak Hien, difensore svedese che in estate è stato seguito da Torino e Atalanta, fino al 30 giugno 2028. Questo per ricompensare ...