Velveteen Dream | “Non sono in terapia e non sono mai stato al Performance Center WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nella giornata di ieri sisusseguite alcune indiscrezioni riguardanti l’ex WWE(vero nome Patrick Clark). In particolare, si era detto che il wrestler si era recato diverse volte aldi Orlando e ciò aveva subito alimentato le voci di un suo possibile ritorno a Stamford. Successivamentearrivate le smentite, fonti interne alla federazione hanno negato le voci in questione, affermando chenon era maial PC. Ora, lo stesso diretto interessato bolla tutte queste indiscrezioni sul suo conto come falsità. “Tutto falso”(Patrick Clarke) è personalmente intervenuto a smentire le indiscrezioni in circolazione ...