Valfurva | da Regione ok a interventi da 18 milioni tra cui nuova seggiovia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nel percorso di valorizzazione dei territori montani lombardi, via libera, dalla Giunta diLombardia, alla proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, che, di concerto l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, approva lo schema di convezione traLombardia e il Comune di(Sondrio) per la realizzazione del progetto di gestione di unaquadriposto ad ammorsamento automatico ‘La Fonte-Le Priore’. “Il progetto – ha spiegato l’assessore Massimo Sertori – rientra nelle progettualità sostenute dal Fondo Comuni Confinanti e interessa i Comuni lombardi che sono vicini alle Province autonome di Trento e di Bolzano“. “Con il provvedimento – ha proseguito l’assessore – abbiamo recepito quanto ...

Curiosità: Santa Caterina Valfurva è una frazione del comune di Valfurva, in Valtellina, provincia di Sondrio, nota per essere una rinomata località sciistica.

Le associazioni finora non hanno ricevuto risposte alle segnalazioni inviate agli enti per sospendere i lavori al Passo Gavia