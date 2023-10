Valditara | “Venti docenti in più per Caivano | promessa mantenuta”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo è il decreto che ho firmato.in più pere manteniamo lafatta”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, che oggi è impegnato nella visita di sei scuole del Comune a nord di Napoli. La prima tappa è stato al 3° istituto comprensivo del Parco Verde dove il ministro ha annunciato che agli allievi saranno assegnati 100 tablet. “Lo Stato è qui sarà sempre al vostro fianco perché è più forte di qualsiasi altra avversità “, ha proseguito il ministro. “Noi vogliamo portare cultura e benessere in queste aree che sono state a lungo dimenticate”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, parlando con i giornalisti a margine della visita al terzo istituto comprensivo ...

. Israele: idi guerra gelano la crescita. Schmit (commissario Ue): "Dagli attacchi nuovi rischi per l'... Messaggi pro Hamas nelle scuole: manderò gli ispettori (Corriere della Sera, pag.

L'annuncio di Valditara: venti docenti in più per le scuole di Caivano RaiNews

Il ministro Valditara a Caivano: «Subito 20 nuovi docenti, lo Stato è qui sarà sempre al vostro fianco» ilmattino.it

«Questo è il decreto che ho firmato. Venti docenti in più per Caivano e manteniamo la promessa fatta». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che oggi è impegnato ...MILANO - Accertamenti in corso su mandato del Ministero dell'Istruzione nelle scuole milanesi che avrebbero inneggiato alle torure di Hamas. "Se è vero che alcuni collettivi scolastici hanno inneggiat ...