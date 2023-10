Valditara a Caivano | le sue parole agli insegnanti | “Sono onorato di stringervi la mano | non vi abbandoneremo”

Valditara : “Venti docenti in più per Caivano - promessa mantenuta”

Caivano - Valditara : un tablet per ogni studente - sport e musica. Mantovano : al via “A scuola nel bosco”

... nel segno della Grande Alleanza tra istituzioni, scuola, famiglie e studenti", queste le parole del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppedopo la visita adello scorso 31 ...

La visita del ministro Valditara a Caivano ilmattino.it

Il ministro Valditara a Caivano: «Subito 20 nuovi docenti, lo Stato è qui sarà sempre al vostro fianco» ilmattino.it

In 14 giorni di lavoro il centro Delphinia di Caivano ha cambiato volto ... Domani (oggi per chi legge - ndr) sarà qui il ministro dell’Istruzione Valditara, che coinvolgerà nella sua visita tutti gli ...Oggi il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato nuovamente a Caivano, in Campania in occasione della firma del protocollo d’intesa con le scuole del territorio. Ecco, come ...