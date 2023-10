Valditara a Caivano | “Con don Patriciello ci accomuna l’amore verso le persone”

Valditara : “Venti docenti in più per Caivano - promessa mantenuta”

Caivano - Valditara : un tablet per ogni studente - sport e musica. Mantovano : al via “A scuola nel bosco”

Sono questi alcuni dei punti principali contenuti nel protocollo siglato tra il ministero dell'Istruzione e del merito Giuseppee sei scuole di: Parco verde, De Gasperi, Liceo ...

Valditara a Caivano firma decreto che incrementa l’organico docenti: “20 insegnanti in più, si mantiene la parola data Orizzonte Scuola

Valditara a Caivano: dalla scuola parte la cultura della legalità Il Sole 24 ORE

"Dalla scuola deve partire un grande messaggio di legalità e di rispetto" ha detto il ministro dell'istruzione e del merito al termine della sottoscrizione del Protocollo di intesa per le scuole in ...Sottoscritto un protocollo di intesa per le scuole in rete in favore dei sei istituti della cittadina che è stata teatro dello stupro di due cuginette minorenni ...