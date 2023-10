Va con la fidanzata a vedere un locale da affittare | crolla il pavimento | morto un 22enne dopo due giorni di coma

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un ragazzo di 22 anni di Comiso, in provincia di Ragusa, èil crollo deldi uncommerciale che stava visitando con la propria. La vicenda risale a domenica scorsa, quando Matteo Battaglia era all’interno delvuoto. All’improvviso ilha ceduto, facendo cadere il ragazzo per circa tre metri. Nella caduta ilha battuto la testa. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria a Ragusa, è stato poi trasferito al Garibaldi di Catania. È rimasto inper due, ma le sue condizioni non sono mai migliorate,le gravi ferite che aveva riportato nell’incidente, fino al decesso avvenuto oggi 10 ottobre. Proclamato lutto ...