Va al pronto soccorso | viene dimessa ma ha un malore | muore a 33 anni

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Una donna di 33, Anna Da Vià, è morta dopo essere statadal. È successo a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. La donna non stava bene e si è presentata in ospedale domenica 8 ottobre per poi essere mandata a casa il giorno dopo. Ma nel tardo pomeriggio la...