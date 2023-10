Va a dormire con una sola sterlina sul conto e si sveglia che ne ha 122 mila | la banca prima di dice di tenerli | poi chiede indietro la somma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Urslaan Khan, cittadino della zona est di Londra, è andato a letto con unasulcorrente e si èto trovandone ben 122. Un sogno, quasi un’allucinazione delle prime ore del mattino, se non fosse che era tutto vero. La sua gioia, però, è durata appena 24 ore: dopo aver segnalato l’inspiegabile deposito alla Gatehouse Bank, il 41enne si è sentito rispondere che il denaro era suo e poteva tenerlo. Tutto sbalorditivo, fin quando non è arrivata l’inversione di rotta da parte della, che ha costretto Urslaan a restituire la, come lui stesso a raccontato a Bristol Live. Così, non ha potuto far altro che rendere la cifra: “Avevo 1sul mio. Avevo impostato un ordine permanente per cui 200 ...