Uomo armato di fucile in giro per Palermo | ricerche in corso

"Presto, venite. Ho visto undi fucile vicino all'università". Una studentessa dell'università degli Studi di Palermo ha chiamato allarmata il 112 perché aveva visto vicino alla stazione Palazzo Reale - Orleans un ...

"C’è un uomo armato di fucile": panico all’università, interviene la polizia PalermoToday

Palermo, panico in zona Università: “Un uomo gira armato di fucile” Livesicilia.it

A Palermo c’è un uomo che se ne va in giro per la città armato di fucile: è stato visto aggirarsi con un fucile nella zona dell’università. Un uomo di circa 50 anni che è stato anche fotografato in ...Palermo, 11 ott. (LaPresse) - Polizia e carabinieri stanno dando la caccia ad un uomo che è stato visto girovagare questa mattina nel quartiere Universitario ...