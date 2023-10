Uomini e Donne spoiler 11 ottobre | Gemma e Alessio rifiutati | decisioni importanti

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nel corso della puntata dell’11divedremo che si inizierà nuovamente dagli esponenti del trono over. Nello specifico, si parlerà unicamente dei più adulti, almeno per un paio di giorni. Successivamente, poi, saranno trattate anche le vicende del trono classico. Per il momento, però, soffermiamoci sui più grandi. Al centro dell’attenzione L'articolo proviene da KontroKultura.