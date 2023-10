Uomini e donne oggi 11 ottobre 2023 | Gemma scaricata scoppia in lacrime | Maurizio massacrato | Elena passa per una poco di buono

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) E’ daterminata una nuova puntata die anchelargo spazio è stato dedicato a. In primis tutti si sono scagliati contro la nuova dama, per essere troppo accondiscendente conma anche per aver fatto credere di essersi pentita di aver baciato un altro cavaliere. L'articolo proviene da KontroKultura.