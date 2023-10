Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 11 10 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lungi da me voler in ALCUN MODO difendere Maurizio Laudicino, siaro. Però tutta questa gente, sia nello studio diche nel web, improvvisamente solidale con la “povera Gemma!” che sarebbe stata sfruttata da lui per stare a centro studio e “fare il giro delle sette chiese” mi fa sorridere. E parecchio, pure. Cioè, il discorso non farebbe una piega se davanti al cavaliere ci fosse seduta Giovanna, Federica o Assunta, una qualsiasi dama che – dopo avermato la trasmissione perché realmente interessata a trovare l’amore – dopo un mese e più di frequentazione con un uomo si vedesse ancora negato il bacio a fronte di un presunto e non meglio specificato “blocco” e – nonostante quest’uomo nel frattempo le abbia presentato la prole e si esponga dicendo che “ci sono solo 4 persone che mi possono ...