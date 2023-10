Uomini e Donne | Gemma in lacrime | è distrutta e tutti conoscevano il finale

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola!Galgani presa in giro da Maurizio, il suo corteggiatore: è quanto sostengono gli opinionisti in studioANCORA UNA VOLTA ILLUSA E ABBANDONATA- Non smette di far discutere l’atteggiamento di Maurizio, il nuovo corteggiatore diGalgani, a cui la dama si è affezionata. Infatti, l’uomo nonostante sia trascorso un mese dalla loro conoscenza, non è disposto a baciarla o meglio ancora non si sente travolto. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); I commenti in ...