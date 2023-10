“Uomini e donne” | dopo lo sfogo di Elena arrivano le scuse di Maria De Filippi | cos’è successo

Leggi su tvzap

News tv. "Ho subito un attacco mediatico". UeD, la pesante accusa diDe Fillippi "superba" – La puntata di "" di oggi è stata dedicata soprattutto al caso di, che ha accusato i presenti in studio di averle riservato un feroce attacco mediatico. La dama ha fatto riferimento a quanto accaduto nella registrazione precedente, quando si era seduta di fronte a Maurizio e a fianco Gemma Galgani, al centro dello studio del dating show di Canale 5.era stata attaccata per aver chiuso velocemente le sue prime conoscenze, durante le quali non erano mancati dei baci. A destar scalpore l'utilizzo della parola «esperimenti».