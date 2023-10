Una serie TV su Sergio Marchionne | “un grande | rimosso in fretta”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), amministratore delegato di Fiat Chrysler, scomparso nel 2018, sarà il protagonista di unaTV. Il progetto, a cui stanno lavorando Roberto Amoroso e Ariens Damsi, è ancora in via di sviluppo.Lasarà intitolata “. Confessioni di un drogato di capitale” ed è tra i cinque progetti che hanno vinto il Piemonte Film Tv Development Fund, il fondo di sviluppo per lungometraggi etv che dal 2023, nell’ambito di un accordo biennale con la Regione Piemonte, è interamente finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con 700.000 euro. Il concorso era stato indetto da Film Commission Torino Piemonte.Amoroso spiega che lui e Damsi hanno “acquistato i diritti della biografia discritta da Tommaso ...