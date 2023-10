Un terzo cittadino Italo-Israeliano risulta scomparso

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha confermato la scomparsa di un, Nir Forti, il cui nome mancava dalla lista dei cittadini scomparsi a seguito degli attacchi di Hamas. Parlando con la famiglia di Nir Forti, Tajani ha garantito massima assistenza e supporto nel tentativo di individuarne la sorte. Durante una conferenza stampa tenutasi al Cairo insieme al suo omologo egiziano Sameh Shoukry, Tajani ha espresso la ferma condanna del governo italiano per gli attacchi terroristici di Hamas. Ha inoltre riferito che le autorità egiziane mostrano un forte impegno nella lotta contro il terrorismo, il che è fondamentale per la de-escalation della situazione in corso. Tajani ha sottolineato l’importante ruolo dell’Egitto nella ricerca di una soluzione positiva ...