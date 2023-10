Un posto al sole | trama 11 ottobre 2023 | la richiesta di Jimmy

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Michele e Filippo si ritroveranno pesantemente in contrasto durante l'episodio di Unaldi mercoledì 11. Saviani e Sartori, in particolare, avranno una divergenza di opinioni a proposito della linea editoriale della Radio e questo creerà una forte tensione tra loro. Filippo, infatti, chiederà a Michele di cambiare impostazione per quanto concerne le sue trasmissioni e di affrontare temi meno divisivi. Ladel marito di Serena arriverà dopo il litigio in diretta che il giornalista ha avuto con un'ascoltatrice, un episodio che farà innervosire Filippo e che lo spingerà ad intervenire per ammonire Michele. Le parole Sartori, però, faranno infuriare Saviani, dal momento che non avrà intenzione di tradire i suoi principi e la sua linea editoriale per assecondare le ...