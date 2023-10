Un Orient Express tutto europeo

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Chi di noi non ha sognato, almeno una volta, di prendere il famoso treno? E considerando le difficoltà logistiche e di durata del viaggio, chi non ha pensato ad ? Beh, proprio qualche giorno fa è stato annunciato che nella primavera del prossimo anno, esattamente il 3 maggio 2024, da Roma partirà un treno anni 20 che ci porterà direttamente a Parigi. Si tratta del Venice-Simplon-, un treno che, da Roma a Parigi ci catapulta in un secondo in uno stile di vita che non sempre ci appartiene. Infatti, per poter iniziare questo viaggio ci sono delle regole ben precise da rispettare. Il primo fra tutti è l’outfit: gli organizzatori richiedono un abbigliamento adeguato. Per la sera a cena è richiesto un abbigliamento formale, mentre nella giornata si può adottare anche il casual ma ...