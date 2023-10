Un chirurgo | una sedicente medium Due vite rivoluzionate nell' eterna lotta tra mente e cuore L' intervista al protagonista Daniele Liotti

Leggi su amica

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Chiara Mastalli esono Nina e Carlo, protagonisti di “Anima Gemella”, serie in quattro prime serate, in onda su Canale 5. Racconta la storia di unche fatica a riprendersi dalla morte di sua moglie. Quando incontra unala sua vita cambia (foto uff. stampa Mediaset) Anima Gemella è la nuova serie di Canale 5 in quattro puntate che prende il via stasera, mercoledì 11 ottobre. L’incontro tra Carlo – unche ha perso la moglie e Nina – una– non era previsto. E rivoluzionerà la vita di entrambi.tra. La nuova serie tv – disponibile anche in streaming sulla piattaforma ...