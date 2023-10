Umbria | Se visiti Spello | non perderti questo borgo vicino! È un gioiello di armonia e tranquillità | il racconto dell' influencer

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), se dovesse capitarvi di andare anon potete perdervi unvicino a questa cittadina: a suggerirlo è una TikToker di viaggi L'è una regione in Italia famosa per la sua bellezza naturale, la ricca storia e l'atmosfera medievale dei suoi borghi. Uno dei borghi più incantevoli qui è. Conosciuto anche come "la città dei fiori", esso è unae gemme nascostea zona. Questa cittadina medievale è famoso per le sue strade lastricate e i suoi edifici in pietra ben conservati. Gli abitanti del posto adornano le strade con fiori e piante, creando un'atmosfera colorata e vibrante. La Chiesa di Santa Maria Maggiore ospita affreschi di Pinturicchio, che sono unae principali attrazioni artistiche. Assisi è un altro ...