Ultime Notizie Roma del 11-10-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno Belen apertura risarcito sta colpendo su scala senza precedenti la striscia di Gaza che dalle 13 e senza corrente elettrica si sta preparando l’offensiva totale via terra con Netanyahu che ha in palestinesi a lasciare il territorio Oltre 100 bombardamenti nella notte l’esercito israeliano ha colpito obiettivi navali nemici e la casa di un comandante militare di hamas ucciso il fratello Suo figlio e nipote di quest’ultimo è presente morti a Gaza Dove è stata bombardata anche l’università islamica allarme delle ministro della sicurezza israeliano rivolta araba imminente occorre dare armi e civili missile di Tel Aviv sul Libano del sud e risposte Taki Giunti da quel fronte sale ad almeno 1200 il numero dei morti e 2700 feriti per gli attacchi di 1055 le viti ...